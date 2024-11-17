"Мене з позитивного боку вражають відгуки про цього хлопчину. Я чув, що він не користується своїм прізвищем та особливим статусом в команді. Так само їздить з командою автобусом, хоча при складних переїздах йому пропонували персональний транспорт.

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Від такого Суркіс-молодший відмовляється, каже, що буде в автобусі з командою і не хоче бути привілейованим. Так само, коли команда заселяється у дво-тризірковому готелі. Йому пропонують номер люкс, але він так само відмовляється і говорить, що розділятиме кімнату з партнерами по команді.

Гравець зірок з неба не хапає, але реально працьовитий. Тут дійсно компліменти йому та його сім'ї за правильне спортивне виховання", – резюмував Бурбас.

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