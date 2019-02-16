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Суркіс: Мілевський намагався щось відсудити у Динамо, але не вийшло

06:00 586 Читать на русском
Суркіс: Мілевський намагався щось відсудити у Динамо, але не вийшло
Артем Мілевський / Фото: Футбол 24

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що екс-форвард Артем Мілевський позивався до суду на київський клуб.

"Мілевський? Гуляти на дискотеках до другої-третьої ночі – це не професіоналізм. У них є контракти, є штрафи, вони самі підписують ці контракти, відповідно, всі умови угоди повинні виконувати.

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Тут не вулиця одностороннього руху, що я там зловив Алієва і Мілевського і захотів оштрафувати на якусь суму. Все було чітко прописано.

Мілевський ж навіть щось намагався щось відсудити у Динамо, але нічого не вийшло. Адже всі штрафи і покарання чітко зафіксовані. Були доповідні записки від лікарів, головного тренера. Вони надходили до відповідних служб, які вже виносили свій вердикт", – розповів Суркіс для Вацко Light.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Артем Мілевський Артем Мілевський
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