Суркіс: Михайличенко повернеться на посаду спортивного директора Динамо

"Приклад, у чому мудрість Луческу. Він насамперед сказав, що хотів би переговорити з Михайличенком про футболістів, тренувальний процес. Михайличенко відпочине і повернеться на посаду спортивного директора.

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Я умовив Михайличенко тоді очолити команду у складний час. Він знав команду, комплектував її. Я сподівався, що вийде. Може, часу не вистачило чи якісь інші обставини перешкодили. Безсонов виконував його обов'язки. Я з людьми просто так не розлучаюся", – підкреслив Суркіс під час презентації Луческу в статусі головного тренера Динамо.

Нагадаємо, Михайличенко працював у київському клубі на посаді спортивного директора з 2013 по 2019 роки, після чого став головним тренером Динамо. Фахівець покинув посаду наставника після провального сезону 2019/20, за підсумками якого кияни виграли Кубок України та посіла друге місце в чемпіонаті, відставши від Шахтаря на 23 пункти.

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