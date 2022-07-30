"Ми дуже хотіли б оновити склад досвідченими гравцями, але сьогодні це неможливо. Агенти навіть не вступають у жодні перемовини, тому що ніхто до кінця не розуміє, де ми будемо грати.

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От напередодні обстріляли окраїни Києва. Мені важко робити якісь трансфери легіонерів.

Щодо Кирила Ковальця... Я не можу сказати, як Луческу бачить. Ковалець продовжує бути з нами в Лодзі. Має тільки Мірча сказати, чи він потрібен нам", – сказав Суркіс у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Ковалець став вільним агентом після завершення контракту з Олександрією. У жовтні півзахисник зазнав жахливої травми "хрестів", тому встиг награти у сезоні лише 11 матчів, оформивши 1 гол та 2 асисти.

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