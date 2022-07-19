Президент Динамо Ігор Суркіс зізнався, чи планує продавати гравців через складну фінансову ситуацію в Україні.

"Розпродавати команду я не буду. І ця війна, яку варвари розв'язали проти українського народу, додає бажання зберегти склад, який би радував наших уболівальників.

Ярмоленко вперше пояснив свою відмову від Динамо: "Мені дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні"

Так що футболісти виходитимуть на поле та радуватимуть наших українських фанів. Усі футболісти, і молоді, і досвідчені, вони розуміють, що фанам потрібна віддушина на цей час", – поділився Суркіс у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Зазначимо, що деяких гравців Динамо пов'язували з інтересом з боку іменитих європейських клубів на фоні війни в Україні, яку розв'язали рашисти. Втім, з команди пішли лише деякі легіонери, скориставшись правилом ФІФА.

Динамо програло Антверпену: гола Циганкова не вистачило, невиразна репетиція перед Фенербахче