Весною 2012-го Григорій Суркіс після втрати посади президента ФФУ серйозно розглядав можливість продажу клубу, ствердужє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Ультрас Динамо вивісили політичний банер на адресу Медведчука та Суркіса у матчі проти Десни

Доволі швидко розпочалися і успішно завершилися переговори з USM Holding, яким володіє російський олігарх Алішер Усманов. Йшлося про суму у 400 млн доларів, однак угода зірвалася за день до підписання. Причина – Усманова нібито відмовив український політик Юрій Іванющенко, який на той час перебував у Партії регіонів. Мовляв, Іванющенко сам мав плани на Динамо, але перебити пропозицію Усманова ніяк не міг.

Зрештою, російський бізнесмен зосередив свої активи на Арсеналі, а Динамо залишилося власністю Суркісів.

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