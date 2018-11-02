"Суркіс хоче запросити в Динамо іноземного тренера", – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про свої очікування від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"Кияни виграли у донеччан п'ять із восьми останніх матчів. Але для мене річ не в статистиці. Шахтар має кадрові проблеми. Невідомо чи зіграють Тайсон і Марлос. Якщо Динамо перемагало принципового суперника з ними у складі, то і здатне зробити це за відсутності лідерів донецької команди.

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По-друге, Шахтар мав проблеми навіть у іграх проти Зорі та Десни. Все тому, що ці ­команди добре побудували гру тактично. Донеччани гратимуть в атакувальний футбол. Для Д­намо це зручно.

Якщо Динамо програє, головного тренера Олександра Хацкевича звільнять? Навряд. Якщо логічно, це давно слід було зробити – відправити тренера у відставку за незадовільні результати.

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Президент київського клубу Ігор Суркіс досі не зробив цього. Чому? Думаю, він шукає заміну. Найімовірніше, хоче запросити іноземного тренера. У розпал сезону той не прийде. Взимку – цілком. Бо матиме кілька місяців на підготовку, а це більше, ніж влітку", – цитує Франкова Gazeta.ua.