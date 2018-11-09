Суркіс: Хацкевича ніхто не хотів слухати, його звільняли, а він будує команду і продовжуватиме це робити

Президент Динамо прокоментував перемогу столичного клубу у матчі Ліги Європи проти Ренна (3:1).

"Це була дуже важлива перемога, Динамо показало якісну гру. Сьогодні хлопці продемонстрували те ж, що і у попередньому матчі з Шахтарем, коли також грали у якісний футбол. Так буває, що не завжди перемагає той, хто діє краще і виглядає не слабіше за суперника.

Сьогодні хлопці повністю віддалися на футбольному полі, вони ростуть – це помітно неозброєним оком. Так, вони будуть помилятися, програвати, але їм потрібно більше довіряти, у них великий потенціал, перспектива та майбутнє. Шапаренко, Циганков – словом, усі молоді хлопці грають якщо не увесь матч, то фрагментарно у дуже хороший, якісний та грамотний футбол. Дай Бог, щоб так тривало і надалі.

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Усі хлопці молоді, у них футбол на першому місці, вони хочуть грати. Сподіваюся, вони доведуть свою справу до кінця, і ми вийдемо із групи. Хотілося б це зробити з першого місця, адже при жеребкуванні це має певні переваги, зокрема, перший поєдинок гратимемо на виїзді. У футболі дрібниць не буває, тому важливо, щом футболісти були налаштовані з першої до останньої хвилини. Я сказав їм, щоб вони швидко забули цю перемогу, адже в неділю на нас чекає гра з Маріуполем.

Гра новачків? Як казав Олександр Хацкевич, обидва бразильці зіграли сьогодні досить впевнено, мені сподобалося, видно, що вони потроху вписуються у колектив і мають грати на рівні, який забезпечує результат. Ми брали їх для підсилення, їм був потрібен час для адаптації. Ніхто не хотів слухати Олександра Хацкевича, його знімали, звільняли, а він будує команду і продовжуватиме це робити далі", – розповів Суркіс прес-службі столичного клубу.

Нагадаємо, Динамо в Києві впевнено перемогло Ренн.