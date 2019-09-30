Суркіс: Гравці Динамо спочатку не сприймали футбол Михайличенка

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (2:0) у матчі 9 туру УПЛ і ставлення гравців до футболу Олексія Михайличенка.

"Результатом задоволений. Будь-яка перемога – це перемога. У другому таймі втомилися, було видно. Фізично сіли, незважаючи на ротацію. З огляду на, що ми граємо через два дні на третій, досить непогано. Видно, що команда вийшла з психологічної ями і стала грати набагато могутніше. Вони борються, віддаються на футбольному полі і немає байдужих – це дуже важливо. Це те, що я бачу в порівнянні з тим, що було. Подивимося, як буде далі. Дай Боже, щоб все йшло вверх.

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Ситуація, коли міняєш головного тренера і є якийсь сплеск, не пройшла, тому що Михайличенко відразу почав підтягувати команду: фізично, тактично і перебудовувати її на інший футбол, який вона спочатку навіть не сприймала. За настроєм і грі в Маріуполі видно, що команда почала його сприймати. Якщо такі методи головного тренера будуть приносити результат, всі будуть йому аплодувати.

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Я сидів на лавці з великим Лобановським, він теж все тримав у собі. Є люди, які вихлюпують емоції і стрибають по брівках, а є такі, які це тримають в собі. Це дуже важко, тому що треба вихлюпувати назовні негативні емоції, шкідливо для здоров'я тримати їх у собі.

Я щойно розмовляв з Михайличенком. Він нарікає на те, що досить велика кількість гольових моментів, але команда не використовує їх. Над цим треба ще працювати. У першому таймі було стільки моментів, що, реалізувавши їх, на другу половину можна було б виходити вже спокійно. Функціональний стан за такого графіку не дозволяє відіграти другий тайм так, як перший", – сказав Суркіс програмі Профутбол.