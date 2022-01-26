"Наразі обговорюється новий телепул, але я сказав – будь ласка, я готовий. Хоча запевняю вас, що зараз Динамо отримує за трансляції грошей більше, ніж багато клубів разом узятих. Я готовий втратити гроші.

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Якщо це буде ТК "Футбол"? Я ладен віддати права незалежним каналам. Ви мене почули? Це все. Готовий співпрацювати з тими, хто об'єктивно покаже футбол і потім обговорюватиме. Об'єктивно як до Руха та Шахтаря, так і до Львова, Металіста та решти. Я готовий віддати права у єдиний пул. Але треба подивитися на мій контракт з "1+1", які там санкції. Я готовий розглядати, але не так – ти віддай права і все. Ультиматумами тиснути не треба.

Megogo – ок, Сетанта – ок. Я хочу рівних правил для всіх. Проти каналу "Футбол" нічого не маю, але нехай всі отримають рівні права", – заявив Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

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