Суркіс пояснив, чому футбол в Україні живий завдяки Динамо та Шахтареві

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про своє ставлення до Ріната Ахметова, який є президентом Шахтаря.

"У нас взагалі чудові стосунки з Ахметовим, якби не футбол, ми напевно дружили б набагато ближче. А тут, самі розумієте, емоції – оточення спрацювало, там щось сказали, тут щось не так зрозуміли і відповіли, ще щось вийшло некоректно.

Загалом, без конфліктів не обходиться. Але нашому спілкуванню, визнанню людських якостей і насамперед любові до футболу – любові, яка важливіша за будь-грошей – це не заважає.

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Зрозумійте, між Динамо і Шахтарем немає і не може бути ніяких нерозв'язних протиріч. Ми живі завдяки футболу та футбол в Україні, вибачте вже за прямоту, багато в чому живий завдяки нам. Немає Шахтаря без Динамо і немає Динамо без Шахтаря, нам необхідно це постійне суперництво.

Я шалено поважаю те, що Рінат Леонідович зробив і для футболу, і для свого клубу. У нас же війна йде, що мені вам нагадувати зайвий раз.

Тоді, в роковому 2014-му, він мав усі підстави відмовитися від Шахтаря як від прямої видаткової статті – клуб не міг повернутися в рідне місто, клуб не міг і не може зіграти на рідному стадіоні. Але Шахтар завдяки Ахметову пережив все і, можливо, вийшов з цих випробувань ще сильнішим і загартованішим.

І моє головне бажання ... Зрозумійте, я люблю нашу країну, я живу в Україні і не збираюся кудись їхати. Тому дуже хочу, щоб на нашій землі скоріше запанував мир, щоб наші поєдинки повернулися до Луганська і Донецька. Це куди сильніше, ніж бажання виграти чемпіонат, повірте. Що може бути важливіше за мир", – передає слова Суркіса Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

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