Суркіс: Фразу "динамівське серце" я взагалі не розумію

Президент Динамо Ігор Суркіс вірить, що Олексій Михайличенко здатен досягти успіху на посаді головного тренера киян.

"Ось цю фразу "динамівське серце" я взагалі не розумію. Що значить "динамівське серце"? Ну, грала людина в Динамо, так яке у нього має бути серце? Португальське або що?! Ну, Фонсека працював в Шахтарі, три чемпіонства, потрапив в Лігу чемпіонів. Його ось так понадили – він побіг в Рому. Або тренер, який сьогодні прийшов у Шахтар. Він чогось досягав? Теж нічого.

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Михайличенко перебував у футболі, він самодостатня людина. Його заслуги і титули говорять уже багато про що. Це легенда, це символ. Мало того, це символ відданості клубу Динамо Київ, який нікуди не бігав, який входив в усі ситуації, який був з клубом в радісні моменти і навпаки. Я впевнений, він зробить все можливе. Він буде працювати 24 години на добу, щоб відродити Динамо.

Команда повинна повернути довіру вболівальників з наступної гри. Часу на розгойдування немає. Нема ніякої перебудови, ось прийшов новий тренерський штаб, мовляв, ще трошки почекаємо, ні. З першої зустрічі з Олімпіком якісна гра, якісний футбол, самовідданість і результат", – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

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