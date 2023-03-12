"Коломойський дуже хотів, щоб тренером збірної був Мирон Маркевич. Він мав вплив на президента ФФУ Григорія Суркіса. Ярославський не хотів відпускати Маркевича в збірну, щоб той був сконцентрований виключно на Металісті.

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Коломойський приїхав на матч Дніпра і Металіста, і в перерві вони з Ярославським домовилися, що Маркевич буде поєднувати Металіст і збірну.

На виконкомі, де призначили Маркевича, з'явилася плівка про договірну гру Металіста з Карпатами (19 квітня 2008 року, – прим.). Суркіс дуже не хотів Маркевича. Йому потрібен був зручний тренер. Маркевич відпрацював чотири матчі. Почали роздмухувати скандал. Ярославський психанув, і вся ця історія прикрилася", – розповів Циганик в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

"Коломойський, Ахметов, Ярославський і ще деякі президенти клубів домовилися платити премії збірній. Розповідали, що за перемоги в товариських матчах футболісти отримували по 60 або 80 тисяч у. о. Маркевич мав тренувати збірну після Шевченка. Вирішили заощадити. Історія з Маркевичем має показати, що тренер не може очолювати клуб і збірну. Не в Україні, так точно", – додав Вацко.

Нагадаємо, Маркевич очолив збірну України 1 лютого 2010 року і здобув з національною командою 3 перемоги і 1 нічию. У серпні, через зняття з Металіста очок за нібито договірний матч з Карпатами, подав у відставку.

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