Суркіс: Думав, що вчинив геніально, коли звільняв Михайличенка

Президент Динамо Ігор Суркіс згоден з тим, що в 2004 році несправедливо звільнив Олексія Михайличенка з посади головного тренера команди.

"Михайличенко – хороший психолог. Він один з тих, хто за рекомендацією Лобановського залишився працювати тренером Динамо. Звільнення Михайличенка після Трабзонспора? Аналізуючи те, що я робив раніше, а я все-таки вже не молодий, є життєвий досвід, я вважаю, що поставився до нього неправильно, враховуючи, як я поводився з іншими тренерами потім. І я це завжди говорив. Це було на емоціях.

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Хацкевич був звільнений після трьох спроб в Лізі чемпіонів, а Михайличенка я звільнив після однієї гри, а ще був матч-відповідь попереду. І говорити, що Сабо був чарівником... Повірте мені, ніякий він не чарівник. Тоді вже була підготовлена ​​команда, і Сабо зумів психологічно її налаштувати.

Ми потрапили в Лігу чемпіонів, і я тоді подумав, що вчинив правильно. Навіть геніально, що прибрав Михайличенка. Але потім я зрозумів, що вчинив неправильно. І в подальшому я на днях народження або інших зустрічах неодноразово просив у нього вибачення", – сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, після смерті Валерія Лобановського в травні 2002 року саме Михайличенко зайняв посаду головного тренера команди. Під його керівництвом кияни виграли два чемпіонати і Кубок України, але після невдалого початку сезону 2004/2005 фахівець був відправлений у відставку.

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