Суркіс дотримав обіцянки допомогти клубам Першої ліги – президент Динамо розкрив суму

Президент Динамо Ігор Суркіс виділить власні кошти для клубів Першої ліги, які не можуть оплатити тестування гравців на коронавірус.

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19.

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Такий беззворотній цільовий благодійний внесок від Динамо у сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Бог, щоб усі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя..." – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після довгих місяців обговорень Перша ліга все ж ухвалила рішення про відновлення сезону. Найближчий тур відбудеться 24 червня.

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