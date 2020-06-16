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Суркіс дотримав обіцянки допомогти клубам Першої ліги – президент Динамо розкрив суму

16:38 30 Читать на русском
Суркіс дотримав обіцянки допомогти клубам Першої ліги – президент Динамо розкрив суму
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс виділить власні кошти для клубів Першої ліги, які не можуть оплатити тестування гравців на коронавірус.

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19.

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Такий беззворотній цільовий благодійний внесок від Динамо у сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Бог, щоб усі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя..." – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після довгих місяців обговорень Перша ліга все ж ухвалила рішення про відновлення сезону. Найближчий тур відбудеться 24 червня.

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Теги
Динамо Динамо Перша ліга Ігор Суркіс коронавірус
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