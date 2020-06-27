Суркіс дорікнув УАФ за тиск на арбітрів – екс-форвард Динамо отримав ярлик "колишня легенда"

Президент київського Динамо Ігор Суркіс агресивно відреагував на заяви віце-президента УАФ Олега Протасова щодо роботу суддівського корпусу.

"Гасла і заклики не піднімуть професійний рівень суддівського корпусу ні на йоту. Комітет арбітрів регулярно і системно, а не у зв'язку з тим, що "настає пора вирішальних матчів", як каже Протасов, повинен готувати якісних фахівців і відповідати за результати їх роботи.

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Навіть якщо це примітивна агітація трудящих у стилі партзборів. Він що, має той же статус і повноваження, що й Лучано Лучі? На мій погляд, адміністрація УАФ, перш за все, зобов'язана створити необхідні умови для організації суддівства в УПЛ і ПФЛ на рівні європейських стандартів. І тоді не потрібно буде напередодні кожного туру виголошувати виховні пафосні промови, звернені до честі і совісті окремих суддів.

Як тут втриматися від сарказму, дивлячись на чиновників Будинку футболу, які поспішили повісити собі на груди медальки за впровадження в наш чемпіонат системи VAR. А що в результаті? Поспішили – людей насмішили? Але реально футбольному співтовариству не до сміху, бачачи те, як неадекватно використовується у більшості матчів цей допоміжний суддівський ресурс. Вболівальники обурені, журналісти роздратовані, експерти розгублені... Зате УАФ продовжує рекламувати VAR як панацею від усіх претензій, які висловлюються учасниками змагань на адресу рефері.

Дайте необхідний час арбітрам досконало оволодіти цією технологією, щоб вони не дискредитували ні себе, ні саму ідею прийняття рішень у спірних ситуаціях за допомогою відео-асистента. І взагалі, не смішіть суддів своїми наївними пустопорожніми закликами у стилі гасел КПРС, не тисніть на них своїми інтригами і напівнатяками. Не намагайтеся заховати за цією чиновницької балаканиною свою повну професійну неспроможність. Це я звертаюся до колишньої легенди Динамо – Олега Протасова. Займіться краще тим, за що вас колись давно любили київські вболівальники. Питання суддівства – це точно не ваш коник", – сказав Суркіс у коментарі виданню РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Олег Протасов заявив, що рівень суддівства в Україні низький, а до футбольного арбітражу завжди були претензії.

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