Суркіс: Динамо укомплектоване і Хацкевич не може бути незадоволеним

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що команда добре укомплектована. Про це він сказав, відповідаючи на питання, що головний тренер Олександр Хацкевич нібито не задоволений комплектацією команди.

"Хацкевич хотів нападника і ми його купили (Франа Соля – прим. Футбол 24), і я не знаю, чим він може бути незадоволений.

Суркіс: Відставку Хацкевича поки не обговорюємо

Я вважаю, що на сьогоднішній день ті завдання, які стояли переді мною за комплектацією команди, я виконав.

Чому не грають бразильці? Напевно, вони в гірших кондиціях, ніж ті футболісти, які виходять на поле. Я тільки так можу сказати. Мені важко прогнозувати, яким був би результат, якби вони грали з перших хвилин. Це все лише здогадки.

Сідклей? Він сьогодні старався, боровся до кінця і я думаю, що він був одним з найкращих", – зазначив Суркіс журналістам після матчу Динамо з Олімпіком.

Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті