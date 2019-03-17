toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕТІС - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО МІЛАН - ІНТЕР

Суркіс: Динамо укомплектоване і Хацкевич не може бути незадоволеним

17 березня 22:57 549 Читать на русском
Суркіс: Динамо укомплектоване і Хацкевич не може бути незадоволеним
Ігор Суркіс та Фран Соль / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що команда добре укомплектована. Про це він сказав, відповідаючи на питання, що головний тренер Олександр Хацкевич нібито не задоволений комплектацією команди.

"Хацкевич хотів нападника і ми його купили (Франа Соля – прим. Футбол 24), і я не знаю, чим він може бути незадоволений.

Суркіс: Відставку Хацкевича поки не обговорюємо

Я вважаю, що на сьогоднішній день ті завдання, які стояли переді мною за комплектацією команди, я виконав.

Чому не грають бразильці? Напевно, вони в гірших кондиціях, ніж ті футболісти, які виходять на поле. Я тільки так можу сказати. Мені важко прогнозувати, яким був би результат, якби вони грали з перших хвилин. Це все лише здогадки.

Сідклей? Він сьогодні старався, боровся до кінця і я думаю, що він був одним з найкращих", – зазначив Суркіс журналістам після матчу Динамо з Олімпіком.

Динамо перемогло Олімпік у матчі з двома пенальті

Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ігор Суркіс Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Фран Соль Фран Соль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Евертон впевнено переграв Челсі
    Англія — 17 бер679 Евертон впевнено переграв Челсі
16
год
:
54
хв
Арсенал-Київ
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук