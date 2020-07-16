Суркіс: Динамо потрібно працювати, щоб підтягнутися до рівня Шахтаря і скласти конкуренцію

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився емоціями після перемоги в 31-му турі УПЛ проти Зорі (3:1).

"Розумів, що будь-який інший результат, окрім перемоги, нам нічого не дає в боротьбі за друге місце. Але це не викликає радості. Шахтар став чемпіоном справедливо. Нам треба працювати, щоб підтягнутися до його рівня і скласти конкуренцію.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогоднішній матч – один з вирішальних, але ще є Колос, не можемо там поступитися. Графік важкий, переїзди, травми. Миколенко – це втрата. Караваєв – хороший, кваліфікований гравець, але це не його фланг. Треба працювати і ставити максимальні завдання. Коли будуть вирішені максимальні завдання – тоді я буду задоволений.

Розгубилися після першого безглуздого гола. Команда не повинна пропускати такі м'ячі. Але футбол складається з помилок – моїх, гравців, суддів. Честь і хвала гравцям за те, що зібралися і до 14-й хвилини вигравали 2:1. Могли ще забити, як і пропустити. Матч вийшов цікавим, відповідав очікуванням уболівальників. Футбол в Україні живий. Наступний сезон буде ще цікавішим", – сказав Суркіс в ефірі Профутболу.

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