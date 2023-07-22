"Цей збір пройшов дуже добре. Я постійно спілкуюся з головним тренером та його помічниками, усе йде за планом. Команда перебуває в хорошому стані – як психологічному, так і спортивному. Тож, сподіваюся, що вболівальники в майбутньому сезоні будуть радіти нашій хорошій грі та результатам.

Легіонер Динамо завершує свій перехід до переможця Кубка Лібертадорес

Фанати Динамо на передовій спалили шалик Зеніта? Ми граємо у футбол лише завдяки хлопцям, які боронять нашу країну. Звичайно, велика гордість. Наші хлопці можуть палити все що завгодно, адже ці нелюди напали на нашу країну, не дають можливості нашим діткам ходити до садків, шкіл.

Наші воїни вийшли з поля бою й пам’ятають, що є такий клуб, як Динамо Київ. І за це їм велика подяка", – поділився Суркіс в коментарі офіційному сайту Динамо.

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