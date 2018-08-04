Суркіс: Чутки щодо зміни тренера в Динамо – це просто смішно

Президент Динамо Ігор Суркіс спростував чутки щодо можливого відходу Олександра Хацкевича з тренерського містка Динамо.

"Я вдячний 47 тисячам вболівальників, які знайшли час в п'ятницю, не поїхали на дачі, а прийшли і підтримали Динамо. Підтримка була чудовою з першої до останньої секунди. Вболівальникам за це велике дякую.

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Чутки, щодо зміни тренера – це просто смішно. Завжди перед матчем з Шахтерем з'являються різноманітні чутки. Пишуть ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію. Команда будується, у нас багато талановитої молоді, яку поступово треба підпускати до першої команди.

Дубль вчора це продемонстрував. Хлопці дотиснули і перемогли Шахтар 2:1", – розповів Суркіс програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.

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