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Суркіс: Чутки щодо зміни тренера в Динамо – це просто смішно

00:50 185 Читать на русском
Суркіс: Чутки щодо зміни тренера в Динамо – це просто смішно
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс спростував чутки щодо можливого відходу Олександра Хацкевича з тренерського містка Динамо.

"Я вдячний 47 тисячам вболівальників, які знайшли час в п'ятницю, не поїхали на дачі, а прийшли і підтримали Динамо. Підтримка була чудовою з першої до останньої секунди. Вболівальникам за це велике дякую.

Суркіс: Не потиснув би руку Мораєсу, він тричі сидів у мене в кабінеті і клявся, що нічого не підписував з Шахтарем

Чутки, щодо зміни тренера – це просто смішно. Завжди перед матчем з Шахтерем з'являються різноманітні чутки. Пишуть ті, хто хоче дестабілізувати ситуацію. Команда будується, у нас багато талановитої молоді, яку поступово треба підпускати до першої команди.

Дубль вчора це продемонстрував. Хлопці дотиснули і перемогли Шахтар 2:1", – розповів Суркіс програмі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.

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