Віталій Миколенко запевнив, що Ігор Суркіс жодним чином не блокував його перехід з Динамо у Евертон.

"Я не знаю, чому Динамо вважають "золотою кліткою". У мене з'явилася пропозиція, і Ігор Михайлович відразу відпустив. Просто запитав – ти готовий, хочеш цього?

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Не було жодних примусів, мовляв, не підеш, допоки за тебе грошей не дадуть. Мені сказали чітко – якщо хочеш, то підеш", – розповів Миколенко в інтерв'ю Владі Седан.

Нагадаємо, Евертон заплатив Динамо за 22-річного оборонця близько 20 млн фунтів.

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