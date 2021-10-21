"Суркіс був би щасливий, якби Ярмоленко приїхав закінчувати в Динамо": Циганик оцінив шанси на повернення зірки
Журналіст Ігор Циганик пояснив, чому Андрій Ярмоленко навряд опиниться в Динамо найближчим часом.
"Я мав розмову з президентом Динамо на цю тему. Він сказав, що був би задоволений, якби Ярмоленко приїхав закінчувати кар'єру в Динамо.
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Але він розуміє, що на цьому етапі київський клуб не може повторити умови Андрія в АПЛ. Це вже стосунки двох людей, але президент Динамо був би щасливий, якби Ярмоленко приїхав закінчувати в Києві", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.
Додамо, що у поточному сезоні Ярмоленко не може похизуватися стабільною ігровою практикою у Вест Хемі, але чудово виступає за збірну України – 2 голи у 2 останніх матчах. Наступного літа контракт 31-річного вінгера з лондонцями завершується.
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