Президент Динамо Ігор Суркіс усвідомив свої помилки, який припустився за час керування київським клубом.

– Я точно знаю, що на сьогоднішній день запросити в Динамо тренера рівня Луческу мені не вдасться. Решта – це будуть експерименти. Із "динамівськими серцями" ми закінчили.

Мілевський не має шансів очолити Динамо – Суркіс бачить для Артема лише одну роль

– Назавжди?

– Реброва та Шевченка ми не відносимо до "динамівських сердець". Це професіональні європейські тренери, які затребувані не лише в Динамо. А ті, хто були потрібні тільки в Динамо, як кажуть, викинуті на звалище історії, бо більше їх нікуди не запрошували. Визнаю, це була моя помилка.

– Чому ви так довго довіряли "динамівським серцям"?

– Вірив у те, що вони щось можуть зробити з командою. Як бачите, я помилявся. Більше такого не повториться.

– Ви готові до радикальних змін під час сезону і заради цього пожертвувати боротьбою за чемпіонство?

– Що для вас означає радикальне рішення? Усіх вигнати та набрати нову команду? Ні, я не готовий. На це не заслуговує ні наш головний тренер, ні футболісти, – цитує Ігоря Суркіса FanDay.

У сезоні 2022/23 справи Динамо складаються не надто вдало. Команда Мірчі Луческу відстає від лідера УПЛ на 12 очок (маючи гру в запасі), а в Лізі Європи програла всі 4 матчі.

Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?