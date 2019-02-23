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Суркіс: Антунеш – не топ-футболіст, але ми придбали його за 3 мільйони євро, а продали за 4,5

09:43 691 Читать на русском
Суркіс: Антунеш – не топ-футболіст, але ми придбали його за 3 мільйони євро, а продали за 4,5
Віторіну Антунеш / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів деталі придбання та продажу Віторіну Антунеша.

"Антунеша придбали за 3 мільйони євро, а продали за 4,5 мільйона. Антунеш – вдалий трансфер. Він нам дав те, що міг дати, і ми його продали. Він не топ-футболіст. Ми розуміли це, коли запрошували його.

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Він виявив бажання грати в Іспанії. В розстрочку, але Хетафе виплатив за нього гроші", – сказав Ігор Суркіс в ефірі програми Вацко Light.

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Нагадаємо, португальський захисник виступав за Динамо з 2015 по 2017 рік. В активі Антунеша 79 матчів за киян, 5 голів та 2 результативні передачі.

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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Ігор Суркіс Віторіну Антунеш Віторіну Антунеш
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