Суркіс: Ахметов сказав, що ми з ним – рідні душі

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що у нього дружні стосунки з власником Шахтаря Рінатом Ахметовим.

"Ми з Ахметовим, перш за все, суперники, але в дуже хороших стосунках. Рінат Леонідович був у мене на дні народженні й сказав слова, яким складно заперечити: "Ми рідні душі. Я вболіваю за Шахтар, Ігор Михайлович – за Динамо. Коли він вважає, що срібні медалі мені більше личать, я вважаю навпаки".

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Я ціную те, що він робить, напевно, так само, як й він цінує те, що роблю я. Ахметов потрапив в непрості умови. Він міг би закрити цей проект. Йому ніхто б й слова не сказав. Тому що вся інфраструктура була на Донбасі: база, академія, стадіон. Він зумів це зберегти. Шахтар на провідних ролях. Це дорогого коштує. Честь йому і хвала", – сказав Суркіс в шоу Вацко Light.

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