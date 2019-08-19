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Суркіс: У Динамо немає таких фінансових можливостей, як у Шахтаря

12:13 1358 Читать на русском
Суркіс: У Динамо немає таких фінансових можливостей, як у Шахтаря
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що спокійно ставиться до критики уболівальників киян.

"У нас дуже сильний конкурент – донецький Шахтар. Ця команда добре укомплектована, з хорошими фінансовими можливостями і гарною філософією. У київського Динамо таких фінансових можливостей немає. І це всі знають, я цього не приховую.

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Критикувати можна. Хтось нехай прийде і скаже: ми готові взяти участь в цьому процесі становлення команди. І з грошима команду можна не зробити, а без грошей точно її не зробиш. Рішення прийняте.

Вболівальники мене можуть критикувати і лаяти, але їм доведеться змиритися з цим рішенням. Вони мене лають, матюкають – нехай критикують, я все переживу. Ось якщо вся ця маса, яка критикує, буде приходити на футбол, тоді можна буде прислухатися. А вони ж не приходять на футбол. Вони тільки сидять в інтернеті і гидоти пишуть.

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Можливо, їм особа Суркіса не подобається, і вони пишуть гидоти про мене. Я уболівальників можу слухати оцю 41 тисячу, яка прийшла потримати команду з Брюгге. Які, до речі, не освистували команду, а аплодували, навіть при тому, що команда вилетіла", – сказав Суркіс в ефірі програми "Профутбол".

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