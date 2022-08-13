"Мене гроші в цьому питанні не цікавлять. У довоєнний період ми отримували від "плюсів" 2 млн доларів, потім – понад мільйон. А ці 100 тисяч готові віддати на благодійні цілі.

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Мене цікавить, щоб нам дали можливість показувати матчі із затримкою на доступному ресурсi. Як це було рік тому, коли "плюси" дозволяли нам із затримкою на 5 хвилин показувати матчі на клубному каналі. Люди не можуть ходити на стадіони, а у них хочуть відібрати можливість дивитися матчі по телевізору, що під час війни є неправильним", – цитує Суркіса "ТаТоТаке".

Нагадаємо, напередодні відбулось чергове засідання щодо створення єдиного телепулу, на якому проти пропозиції Setanta Sports виступили Динамо, Зоря, СК Дніпро-1 та Рух.

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