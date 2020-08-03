Суркіс – про війну на Донбасі: Ми знаємо, з ким потрібно домовлятися

"Я вірю в те, що повинна закінчитися війна. Шкода наших пацанів, які гинуть за свою країну. Ми, як клуб, робимо величезну роботу. Не хочу себе рекламувати. Хтось робить більше, хтось – менше.

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Ми допомагаємо нашим пораненим, нашим воїнам АТО, які потребують цієї допомоги. Проводимо різні змагання, надаємо для цього свої поля та інфраструктуру. Робимо все можливе, щоб в нашій країні запанував мир.

Треба сідати за стіл переговорів, і постаратися зберегти якомога більше життів. Потім нам доведеться за кожне життя відповідати. Треба домовлятися. Так, треба показувати свою силу, якщо на тебе нападають і твоє забирають. Ти повинен стояти на смерть. Я це все розумію.

Але треба сідати і закінчувати цю війну. Коли ми закінчимо війну, економіка у нас підніметься. У країни в стані війни ніколи не було сильної економіки. Ми знаємо, з ким треба домовлятися. З цими найманцями, з росіянами. І припиняти цю війну", – поділився Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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