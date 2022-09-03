"Дивіться, розмови ведуться здебільшого в інтернеті. Ми підписали Кабаєва. А щодо втрат, знаю, що якщо хочуть купити мого футболіста, то цивілізовані клуби надсилають листа.

Динамо відмовилось відпускати Забарного у Тоттенхем – джерело розсекретило суму пропозиції "шпор"

Це не означає, що вони його купують, а просто хочуть вступити в переговори. У мене за це трансферне вікно не було жодної офіційної пропозиції.

Щодо Забарного... Його продавали в інтернеті. І Забарного продавали агенти. Це різні речі. Ось дивіться, агент може продавати, а президент клубу, якому буцімто продають гравця, навіть не знає, що він його купує. Агенти часто видають себе за людей, які щось можуть, але насправді нічого не можуть. Поки два президенти не домовляться і не поставлять свій підпис під контрактом – нічого не буде", – сказав Суркіс у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, контракт Забарного з киянами розрахований до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте