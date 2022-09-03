"Нема про що ж говорити. Моя позиція – я проводжу домашній матч, отже, я відповідаю за все. За безпеку, щоб вода була в роздягальнях суддів, щоби стадіон був підготовлений. Мені кажуть: "Твої права на цьому закінчуються". Тобто ти господар лише того, що ти маєш провести матч без скандалу.

УПЛ зробила офіційну заяву щодо рішень Печерського суду про телеконфлікт

У тебе, знаєте, забрали дружину і кажуть: "Вона тепер житиме з іншим". Зі мною цей номер не проходить. Мої права – це мої права на трансляцію домашніх матчів. За великим рахунком, це інтелектуальна власність кожного клубу, який проводить домашній матч. А нам кажуть, що ФФУ та Прем'єр-ліга, маючи столи, стільці та ручки, не вкладаючи жодної гривні у проведення змагань: "Ми забираємо ваші права!" Окей, тоді розпорядіться ними гуманно хоча б у воєнний час. І ось у гуманізм я зараз вкладаю єдине – дайте можливість людям дивитися футбол безкоштовно на національних каналах зі 100% охопленням.

Давайте поставимо одне питання: "Ви готові 1200 з чимось гривень за рік платити за передплату, де від 75 до 85 тисяч передплатників?" Чи ви б хотіли дивитися футбол на загальнодоступному каналі? Ми не говоримо, на якому. Воїни на передовій, ті, хто приїхав на 2-3 дні додому, відійти від цього військового життя – вони не захочуть платити за це, повірте мені. Ми, 5 клубів, написали лист групі каналів 1+1, що поки йде війна, нас не цікавлять гроші, жодної копійки. Оголосіть та якісно показуйте людям футбол безкоштовно!

Динамо, Рух та Металіст погодили передачу телеправ УПЛ – ЗМІ оприлюднив документи

До речі, ми маємо 10-річний контракт. Якщо говорити про правову площину, і ми не дали б 2+2, УНІАН чи 1+1 показувати матчі, вони наклали б на нас фінансові санкції. Ми в жодному разі не засуджуємо ті клуби, які пішли у цей пул. Вони не мали іншого шляху. Але в нас самих досить розвинена мультимедійна платформа. Юнацький чемпіонат на нашому каналі дивиться від 30 до 40 тисяч людей. У нас лише на ютубі 350 тисяч підписників.

Нам кажуть: "Ні, ми показуватимемо по Setanta у прямому ефірі і, можливо, дозволимо деякі матчі показувати на ваших ресурсах із затримкою. Можливо, а може й ні". Ми говоримо: "Питань немає, ми йдемо до загального пулу. Щоб не зруйнувати пул. Дайте нам можливість показувати наші матчі із 15-хвилинною затримкою на загальнодоступних каналах безкоштовно". Не сприймається", – розповів Суркіс у інтерв'ю Tribuna.

Зоря в меншості обіграла Динамо – Луческу поплатився за кадрові експерименти, киян покарали колишні гравці