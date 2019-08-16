Суркіс – про призначення Михайличенка: Краще за нього ніхто не знає команду

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера київського клубу.

"Мене можуть критикувати, казати все, що завгодно, але на сьогоднішній момент краще за Михайличенка команду не знає ніхто. Він її комплектував, перебував у структурі клубу, є професійним тренером.

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Він знає, як працювати з командою, і, сподіваюся, що привнесе свіжу струю у гру команди. Працювати з молодими Ребровим та Хацкевичем також було ризиковано. Запрошувати зараз іноземця, можливо, було б правильним рішенням, але тут дві сторони медалі.

Якби я не дав Хацкевичу змогу спробувати кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, а провалився би інший тренер – мене би критикували за рішення звільнити людину, яка будувала цю команду.

Контракт з Михайличенком підписаний на 3 роки. Звичайно, з поставленими завданнями, які мають виконуватися. Михайличенко – не з когорти тренерів-пожежників. Він не потребує фінансів, є самодостатньою забезпеченою людиною, і після нашої зустрічі він сказав, що готовий стати біля керма. Це його рідна команда, і кому, як не йому, спробувати відродити її", – передає слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

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