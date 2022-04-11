"Зараз на порядку денному головне питання – це перемога України у війні проти російських варварів. Все інше вторинне і не має значення без успіхів нашої армії та дипломатії. Але у будь-якому разі, ми зробимо все можливе, аби зберегти український футбол.

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Незважаючи на великий дефіцит коштів, ми продовжуємо фінансування футбольної академії Динамо – хлопчаків із дитячої школи імені Валерія Лобановського. Це майбутнє нашого футболу. Тому обов'язок клубу забезпечити їм повну безпеку, умови для здобуття освіти та розвитку футбольної кар'єри. Тепер вони в повному порядку, ми сподіваємося, що хлопчаки психологічно зможуть повністю відновитися, а клуб точно забезпечить їм умови для життя та розвитку.

Перша команда їде у турне, ці гравці складають кістяк національної збірної України. Я не можу загадувати, коли закінчиться війна і коли почнеться повномасштабне відновлення України, яка переможе, але Динамо точно візьме в цьому участь. Як на футбольному полі, так і на інших напрямках.

Ми зробимо все можливе, щоб наблизити перемогу нашої країни та зберегти її футбольне майбутнє. Віримо в Україну, віримо у ЗСУ, віримо у наших людей! Слава Україні!" – цитує Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, вже у вівторок, 12 квітня, Динамо у Польщі проведе перший благодійний поєдинок, кошти з якого підуть на користь України. Початок зустрічі о 21:30.

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