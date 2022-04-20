"Давно не говорили, але ми підтримуємо гарні стосунки. Ми не розмовляємо з ним про бізнес, а говоримо про футбол, війну, як підтримати наших людей.

Суркіс: Ніхто не міг подумати, що варвари завдадуть удару в 21 столітті

Хто б що не казав, Рінат Леонідович – справжній патріот. Патріот – не той, хто кричить гасла, а той, хто допомагає країні. Я не хочу щодня давати інтерв'ю та говорити, що я зробив. Мені це не потрібно. Війна закінчиться і все буде розставлено на свої місця", – сказав Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, нині Динамо і Шахтар перебувають в Європі, де проводять благодійні товариські матчі, кошти з яких передають на допомогу Україні.

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