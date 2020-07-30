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Суркіс – футболістам Динамо про Луческу: Якщо з цим тренером не вийде, тоді потрібно буде міняти всіх вас

30 липня 22:35 - Читать на русском
Суркіс – футболістам Динамо про Луческу: Якщо з цим тренером не вийде, тоді потрібно буде міняти всіх вас
Луческу і Суркіс / фото: Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс представив гравцям команди нового головного тренера – Мірчу Луческу.

"Перекладу вам те, що сказав Мірча. Він хоче трофеїв. Але трофеїв не для себе, а, передусім, для вас! Я вам представляю нового головного тренера. Ви всі його прекрасно знаєте. Багато з вас пам'ятають, як цей тренер вас же і обігрував. А тепер він прийшов до нас щоб обігрувати вже тих, з ким він побудував систему, команду.

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Ми з ним багато говорили – система є, але тепер потрібна ваша воля, щоб ви працювали як слід в тренувальному процесі і втілювали цю роботу в результат на футбольному полі. Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді, напевно, потрібно буде міняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго!" – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вранці 30 липня президент київського клубу провів онлайн-презентацію Луческу для журналістів, а ввечері у команди відбулося перше тренування під керівництвом нового наставника.

"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо

blog_ava
"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо
30 липня
14607
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Головне Ігор Суркіс
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