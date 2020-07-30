Суркіс – футболістам Динамо про Луческу: Якщо з цим тренером не вийде, тоді потрібно буде міняти всіх вас

"Перекладу вам те, що сказав Мірча. Він хоче трофеїв. Але трофеїв не для себе, а, передусім, для вас! Я вам представляю нового головного тренера. Ви всі його прекрасно знаєте. Багато з вас пам'ятають, як цей тренер вас же і обігрував. А тепер він прийшов до нас щоб обігрувати вже тих, з ким він побудував систему, команду.

Луческу провів перше тренування в Динамо – з'явилися фото

Ми з ним багато говорили – система є, але тепер потрібна ваша воля, щоб ви працювали як слід в тренувальному процесі і втілювали цю роботу в результат на футбольному полі. Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді, напевно, потрібно буде міняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго!" – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вранці 30 липня президент київського клубу провів онлайн-презентацію Луческу для журналістів, а ввечері у команди відбулося перше тренування під керівництвом нового наставника.

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