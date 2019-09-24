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Супряга зіграє проти Динамо через домовленість між президентами клубів, – Циганик

19:17 264 Читать на русском
Супряга зіграє проти Динамо через домовленість між президентами клубів, – Циганик
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube розповів, чому нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга зможе зіграти проти Динамо – команди, якій належать права на нього.

 

"В українському футболі загалом прийнято не дозволяти грати своїм гравцям. Колись Малишев забив Шахтарю, "гірники" програли, і після того забороняли своїм орендованим футболістам грати.

Динамо дозволило орендованому Супрязі зіграти проти киян

Динамо теж забороняє грати своїм гравцям (Тимчик, Русин і Лєднєв не грали за Зорю у матчі з киянами). Але тут інша ситуація. За моєю інформацією, все вирішили на рівні президентів клубів. Вони вели перемовини і буквально останніми днями домовилися, що Супряга зіграє", – сказав Циганик.

Поєдинок 9-го туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 відбудеться у неділю, 29 вересня. Гра розпочнеться о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Динамо - СК Дніпро-1 Ігор Циганик
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