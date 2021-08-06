21-річний гравець "біло-синіх" ще близько тижня проходитиме реабілітацію після травми привідного м'яза. Найімовірніше, саме для цього Супряга вирушив у Бельгію.

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Владислав не витрачав дарма час та в місті Антверпен зустрівся із зіркою Наполі та збірної Бельгії Дрісом Мертенсом. "Було приємно познайомитись", – написав динамівець у своєму Instagram.

Нагадаємо, протягом чи не усього літа українця сватали в Дженоа, однак до конкретики справа не дійшла. Минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

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