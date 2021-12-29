Італійська Болонья знову розглядає Владислава Супрягу як один із варіантів підсилення атакувальної ланки в зимове трансферне вікно.

Найближчими днями наставник Болоньї Сініша Міхайловіч зустрінеться з керівництвом клубу для обговорення планів на зимове трансферне вікно. Італійський клуб хоче підсилити позиції захисника та форварда. "Россоблу" розглядають як варіанти повноцінних трансферів, так і оренди з правом викупу.

"Від цього постраждали і футболіст, і Динамо": український скаут відзначив, що заважає Супрязі

У захисну ланку Болонья стежить за Бошко Шутало з Аталанти, але бергамаски готові відпустити хорвата лише в оренду. А от у лінію нападу вибір більший – П'єтро Пеллегрі (Монако), Сем Ламмерс (Аталанта), Патрік Кутроне (Фіорентина), Ібраїма Ньян (Метц) та форвард київського Динамо Владислав Супряга, повідомляє видання Il Resto del Carlino.

Влітку київський клуб відмовився продавати чемпіона світу, але зараз італійські видання вважають, що шанси на перехід Супряги зросли. Зокрема, Bologna Sport News стверджує, що Ігор Суркіс готовий розглянути пропозиції щодо нападника, результативність якого розчаровує тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу. Румун знайшов вирішення проблеми, віддаючи перевагу на позиції форварда Віктору Циганкову, Жерсону Родрігесу та Беньяміну Вербічу. На думку видання, саме зараз Болонья має чи не ідеальну можливість для трансферу українця.

Зауважимо, у жовтні Супряга підписав новий контракт з Динамо, який розрахований до літа 2025 року. В активі 20-річного нападника 2 голи і 2 асисти в поточному сезоні УПЛ.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі