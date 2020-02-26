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Супряга зможе зіграти проти Динамо – офіційна заява киян

15:23 401 Читать на русском
Супряга зможе зіграти проти Динамо – офіційна заява киян
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, зможе протистояти киянам в матчі 20-го туру УПЛ.

 

За домовленістю між клубами, нападник Владислав Супряга може зіграти в цьому матчі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Михайленко розповів, чи зможуть Супряга та Булеца зіграти проти Динамо

Також додається, що інший гравець СК Дніпро-1, Сергій Булеца, не зможе протистояти киянам за умовами орендної угоди.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Динамо Динамо Динамо Сергій Булеца Сергій Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга
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