Супряга зможе зіграти проти Динамо – офіційна заява киян

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга, права на якого належать Динамо, зможе протистояти киянам в матчі 20-го туру УПЛ.

За домовленістю між клубами, нападник Владислав Супряга може зіграти в цьому матчі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Михайленко розповів, чи зможуть Супряга та Булеца зіграти проти Динамо

Також додається, що інший гравець СК Дніпро-1, Сергій Булеца, не зможе протистояти киянам за умовами орендної угоди.

Нагадаємо, матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у п'ятницю, 28 лютого. Початок гри о 19:00.

"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукою