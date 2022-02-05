"Я думаю, що не підходжу під стиль гри Динамо. Вони намагаються більше грати з м'ячем, до того ж команда закривається.

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Немає простору, а мені він потрібен. Ось тому і не заграв. Мені більше підходить контратакувальний стиль гри. Я дивився декілька матчів Сампдорії і бачив, що вони стараються грати на контратаках", – сказав Супряга у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала Супрягу у Динамо – італійський клуб також володіє правом першочергового викупу українця.

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