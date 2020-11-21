Болонья, схоже, остаточно не відмовилась від ідеї придбання форварда киян Владислава Супряги.

Наставник італійців Сініша Міхайловіч матиме можливість підписати двох гравців під час зимового міжсезоння, повідомляє CalcioLine. За інформацією джерела, серед претендентів залишився нападник Динамо і збірної України Владислав Супряга.

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Болонья нібито планує продовжити робити ставку на запрошення молодих і перспективних гравців, а динамівець підходить під цю категорію. Цікаво, що влітку італійський клуб заявляв про намір придбати 20-річного гравця, проте сума у 12 млн євро не переконала Ігоря Суркіса.

До слова, останнім часом активно поширюється інформація про зацікавленість Мілана, проте "россонері" поки що теж не готові платити таку ціну за молодого форварда.

Нагадаємо, у поточній кампанії Владислав Супряга провів 14 матчів, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює 20-річного нападника у 7 млн євро.

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