Наразі триває матч 6-го туру УПЛ між Епіцентром і Кривбасом. Вже за 11 хвилин команди забили три голи на двох, однак останній м’яч господарів обернувся трагедією.

Кирюханцев із лівого флангу подав на дальню стійку на Супрягу, який завершив атаку ударом головою, але під час падіння зламав руку. Владислава одразу відвезли до лікарні.

Що цікаво, Супряга забив у офіційних матчах уперше з 23 вересня 2020 року.

