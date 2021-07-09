Нападник Динамо Владислав Супряга ще на крок наблизився до переходу в італійську Дженоа.

Динамо та Дженоа домовились про перехід Владислава Супряги в італійський клуб, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Вже відомий термін контракту українця з генуезцями – нападнику запропонували угоду до 2026 року. Посередник Валеріо Джуффріда працює над завершенням угоди.

До слова, Супряга провів 31 матч у складі "біло-синіх" у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів. Контракт Владислава з Динамо розрахований до 31 грудня 2025 року.

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