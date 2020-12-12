Форвард Динамо Владислав Супряга запам'ятався зі знаком мінус у матчі з Колосом.

Динамо активно атакувало у матчі з Колосом, а нападник Владислав Супряга мав стовідсотковий шанс відкрити рахунок. Щоправда, динамівець ним не скористався.

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Миколенко після вдалого забігання та пасу від Жерсона асистував Супрязі – 20-річний гравець невдало підставив ногу та буквально з метра не забив у порожні ворота.

Зауважимо, до зустрічі з Колосом в активі Владислава було 20 матчів за Динамо у всіх турнірах, три голи та ще п'ять результативних передач.

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