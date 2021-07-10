"Дійсно, Супряга вже сьогодні може бути оголошений гравцем Дженоа. Його переходом до табору "грифонів" займаються дуже серйозні італійські агенти, які мають дружні стосунки з клубом-покупцем.

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Я думаю, відсутність офіційного оголошення про трансфер пояснюється якимись моментами, пов'язаними з узгодженням системи платежів українському клубу за гравця, що у наш пандемічний період має велике значення.

Загалом, перехід українського гравця в Серію А вважаю хорошим вирішенням питання для всіх. Супрязі, можливо, знадобиться якийсь час для адаптації в Італії, але якщо він буде добре працювати на тренуваннях і відразу візьметься за вивчення італійської мови, то адаптація піде швидше і, як наслідок, шансів заграти у гравця буде більше. Не варто очікувати його швидких успіхів в Італії – треба дати час молодому форвардові освоїтися в новій країні і у новому чемпіонаті", – сказав Великих у коментарі Meta Ratings.

До слова, Супряга провів 31 матч у складі "біло-синіх" у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів. Контракт Владислава з Динамо розрахований до 31 грудня 2025 року.

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