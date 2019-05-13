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Супряга влітку покине Динамо, – Заховайло

13 травня 16:32 5608 Читать на русском
Супряга влітку покине Динамо, – Заховайло
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Нападник київського Динамо Владислав Супряга наступний сезон розпочне в іншій команді.

За інформацією відомого футбольного агента В'ячеслава Заховайла, Супряга перейде в СК Дніпро-1 на правах оренди, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, саме з дніпровського клубу він перейшов до складу киян минулого літа. Однак нападник не зумів завоювати місце в основному складі "біло-синіх" і переважно виступав у молодіжній команді Динамо.

СК Дніпро-1 впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги і вже гарантував собі право піднятися в УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Владислав Супряга Владислав Супряга В'ячеслав Заховайло
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