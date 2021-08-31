У нападника "біло-синіх" Владислава Супряги все ще залишаються шанси переїхати на Апенніни.

Форвард Динамо Владислав Супряга увійшов у сферу трансферних інтересів Кальярі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Зазначається, що 21-річний українець також позитивно ставиться до ідеї переходу в італійський клуб.

Нагадаємо, Супряга був близький до переходу в Сампдорію, але керівництво італійців не змогло домовитися з Динамо. Окрім того, в останні дні трансферного вікна боротьбу за українця розпочав новачок Серії А Салернітана. Також інтерес до Владислава раніше приписували Дженоа та Удінезе. До слова, трансферне вікно в Європі закривається сьогодні опівночі.

У поточному сезоні Супряга поки жодного разу не потрапляв у заявку Динамо, а в минулому чемпіонаті забив три голи у 31 матчі за "біло-синіх".

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