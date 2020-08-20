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Супряга в Італію: Аталанта в боротьбі за форварда Динамо отримала ще одного конкурента із Серії А

22:29 - Читать на русском
Супряга в Італію: Аталанта в боротьбі за форварда Динамо отримала ще одного конкурента із Серії А
Владислав Супряга / фото: Динамо Київ

Форвард Динамо Владислав Супряга отримав чергову пропозицію від клубу з італійської першості.

"Владислав Супряга продовжує спокушати італійські клуби: з Болоньєю, яка довгий час цікавиться форвардом, за гравця посперечаються Аталанта та Торіно. Динамо та Луческу блокують трансфер", – зазначив журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Супряга потрапив у сферу інтересів Наполі

Зазначимо, що нападник став об'єктом інтересу аж десяти європейських клубів. Цікаво, що Торіно є вже четвертим клубом із Серії А, який бажає придбати Владислава – серед претендентів також Болонья, Наполі та Аталанта.

Додамо, у минулому сезоні УПЛ Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом. Наразі Владислав виступає за київське Динамо.

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