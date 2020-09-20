Болонья намагатиметься покращити пропозицію щодо Супряги, повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

Динамо відмовилось від нової пропозиції Болоньї щодо Супряги, – журналіст

Зазначається, що нападник є єдиною трансферною метою італійського клубу, який зробить нову пропозицію вже 22 вересня. Раніше Динамо відхилило пропозицію щодо оренди Владислава з правом викупу за 10 млн євро – кияни прагнуть отримати не менше 15 млн.

Додамо, що Владислав начебто не проти такого переходу. У сезоні 2019/20 нападник виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів.

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