Супряга в Болонью: італійці покращать пропозицію щодо форварда Динамо, – журналіст
Форвард Динамо Владислав Супряга залишається головною метою італійської Болоньї у поточне трансферне вікно.
Болонья намагатиметься покращити пропозицію щодо Супряги, повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.
Динамо відмовилось від нової пропозиції Болоньї щодо Супряги, – журналіст
Зазначається, що нападник є єдиною трансферною метою італійського клубу, який зробить нову пропозицію вже 22 вересня. Раніше Динамо відхилило пропозицію щодо оренди Владислава з правом викупу за 10 млн євро – кияни прагнуть отримати не менше 15 млн.
Додамо, що Владислав начебто не проти такого переходу. У сезоні 2019/20 нападник виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів.
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