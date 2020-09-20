"Щодо Супряги складні переговори, як і все, що відбувається в посткоронавірусний період. Пандемія вплинула на баланс клубу. Доходи від ТБ-прав зазнали краху.

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За останні 5 років ми інвестували в клуб 110 млн євро. Це за час після повернення в Серію А. Ми шукаємо талановитих футболістів відповідного віку, щоб досягти успіхів у Серії А, враховуючи фінансові обмеження, які маємо. Якщо перехід Супряги буде в межах цих обмежень – ми його підпишемо", – поділився Фенуччі в коментарі TuttoBolognaWeb.

Нагадаємо, Супряга не проти такого переходу, однак переговори з італійцями тривають. У сезоні 2019/20 Владислав виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів.

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