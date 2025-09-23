Владислав Супряга оформив гол у матчі проти Кривбаса (4:5), але відразу ж отримав травму. Журналіст Володимир Звєров розповів, скільки часу знадобиться форварду, щоб відновитися.

Супряга дізнався діагноз після свого моторошного падіння в моменті з забитим голом

"Є хороші новини щодо Супряги. Обійшлося вивихом. Дуже важливу роботу безпосередньо на полі виконала лікарка Епіцентра Христина Пинзар – вона вправила йому лікоть. Наступного дня зробили МРТ і, що дуже важливо, жодних розривів не виявили. Наразі відомо, що Супряга пропустить близько місяця. За попередніми оптимістичними прогнозами, за місяць він має повернутися до тренувань", – сказав Володимир Звєров у Профутбол Digital.

Нагадаємо, Владислав Супряга приєднався до Епіцентра влітку 2025 року на правах оренди з Динамо. Загалом він відіграв у чотирьох матчах, забивши один гол.

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років